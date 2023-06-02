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Stephen King "Daha iyisi yok!" dediği diziyi açıkladı! Tüm zamanların en iyisi olarak kabul ediyor!

Ünlü yazar Stephen King'e göre yayınladığı dönemde düşük izlenme rekorlarına sahip olsa bile, tüm zamanların en iyi dizilerinden birisi olarak gördüğünü söylüyor. İşte, King'e göre tüm zamanların en iyi dizisi...

Giriş: 02.06.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • En üretken yazarlardan birisi olan Stephen King, favori dizisini Twitter hesabından açıkladı. Sosyal medya üzerinden sık sık kitap ve dizi, film önerisi yapan King, "Daha iyisi yok" notuyla tweetini paylaştı. 

  • KİNG, EN İYİ DİZİ OLARAK NİTELEDİ

    Son bölümünün yayımlanmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen The Wire Stephen King'in şapka çıkarttığı yapımlardan birisi. 75 yaşındaki ABD'li yazar, 7 milyon takipçili resmi Twitter hesabından diziye dair "The Wire, dostum. Daha iyisi yok" dedi.

  • David Simon tarafından oluşturulan The Wire, ABD'nin Baltimore kentinde geçiyor ve her sezon yasadışı uyuşturucu ticareti, liman sistemi, siyaset, eğitim ve medya dahil olmak üzere şehirdeki kurumların iç işleyişini, emniyetin gözünden aktarıyor.

    GERÇEK DENEYİMLER İŞLENDİ

    Geçmişte Baltimore'da polis muhabirliği yapan Simon, diziyi şehirdeki eski bir cinayet masası dedektifiyle, devlet okulu öğretmeni olan yazar Ed Burns'ün deneyimleri ile yansıttı. The Wire daha sonra yoksulluk, eşitsizlik, ırk ve yolsuzluk gibi sosyal konuların daha geniş bir araştırmasına dönüştü.

  • TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DİZİLERİNDEN BİRİSİ

    Burns ve Simon'ın deneyimleri ile The Wire, o dönemde Amerikan televizyonlarında eşi benzeri olmayan özgünlük ve gerçekliği ortaya koydu. Düşük izlenme oranına sahip olsa bile The Wire tüm zamanların en iyi dizilerinden birisi olarak kabul ediliyor.

    Ayrıca King dizide kendisine nasıl hissetmesi gerektiğini söyleyen müziklerin yer almamasını da çok beğenmiş.

    Kaynak: Independent

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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