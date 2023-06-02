David Simon tarafından oluşturulan The Wire, ABD'nin Baltimore kentinde geçiyor ve her sezon yasadışı uyuşturucu ticareti, liman sistemi, siyaset, eğitim ve medya dahil olmak üzere şehirdeki kurumların iç işleyişini, emniyetin gözünden aktarıyor.

GERÇEK DENEYİMLER İŞLENDİ

Geçmişte Baltimore'da polis muhabirliği yapan Simon, diziyi şehirdeki eski bir cinayet masası dedektifiyle, devlet okulu öğretmeni olan yazar Ed Burns'ün deneyimleri ile yansıttı. The Wire daha sonra yoksulluk, eşitsizlik, ırk ve yolsuzluk gibi sosyal konuların daha geniş bir araştırmasına dönüştü.