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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Stephen Kenny: Çok büyük bir kulübe karşı oynayacağız - Futbol Haberleri

        Stephen Kenny: Çok büyük bir kulübe karşı oynayacağız

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak İrlanda ekibi St. Patrick's'in teknik direktörü Stephen Kenny, çok büyük bir kulübe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 19:04 Güncelleme: 06.08.2025 - 19:07
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        "Çok büyük bir kulübe karşı oynayacağız"
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        İrlanda ekibi St. Patrick’s’in teknik direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        "KENDİMİZE GÜVENMELİYİZ"

        Maçın oynanacağı Tallaght Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kenny, “Her şeyden önce yarın hazır bir takım olarak sahaya çıkmalıyız. Aksi olursa ilk 10 dakikada maçın kontrolünü kaybedebiliriz. Kendimize güvenmeli ve oyunu kontrol edecek şekilde mücadele vermeliyiz.” diye konuştu.

        "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

        UEFA Konferans Ligi’nde önceki turlarda Litvanya ve Estonya ekiplerinin elediklerinin hatırlatan Kenny, “Bizim için büyük bir adım. Geçen yıl da Başakşehir ile oynadık. Oyuncularımız üst düzey bir Türk takımıyla oynama deneyimine sahip ve bu konuda tecrübeliler. Eğer turu geçebilirsek İrlanda futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biri olacaktır. Türkiye’nin en büyük takımlarından birine karşı sahaya çıkacağız. Bu yüzden maçı dört gözle bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

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        Beşiktaş maçına çok az bir zaman diliminde hazırlandıklarını dile getiren 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, ”Rakibimizin hazırlanmak için bir hafta zamanı vardı. Çok sayıda uluslararası oyuncuya sahip olduklarını biliyoruz. Geçen yıl Avrupa takımlarına karşı iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Bundan güç alabilir ve yarına taşıyabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

        "KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

        St. Patrick's forması giyen genç yıldız Mason Melia ise tüm takımın heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, “Geçen yıl bir Türk takımıyla, İstanbul'la oynamanın tadını biraz aldım. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı oynamayı dört gözle bekliyordum. İyi bir kadromuz var ve kazanmak için sahada olacağız.” dedi.

        UEFA Konferans Ligi 1. turunda Litvanya ekibi Hegelmann’a karşı kariyerinin Avrupa kupalarındaki ilk golünü atan 17 yaşındaki futbolcu, “Ben oyunumu kimseye göre şekillendireceğimi sanmıyorum, sadece o an bana doğru geleni yapıyorum. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor.” şeklinde görüş belirtti.

        İRLANDA EKİBİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

        St. Patrick's takımı, yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Tallaght Stadı’nda tamamladı.

        Basın mensuplarının ilk 20 dakikasında görüntü almasına izin verilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlılar, 5’e 2 ve uzun pas çalışmasıyla idmana devam etti.

        İrlanda temsilcisinde sakatlıkları bulunan Romal Palmer ve Zack Elbouzedi, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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