Stephen Hawking zaman yolcuları için deneysel bir parti verdi ama kimse gelmedi

Ancak tüm parti hazırlıklarına rağmen hiç kimse partiye katılmadı. Önemli olan da buydu.

Hawking, 2012'de Seattle Bilim Festivali'nde gazetecilere verdiği demeçte, "Zaman yolculuğunun mümkün olmadığına dair deneysel kanıtlarım var" dedi. "Zaman yolcuları için bir parti verdim ancak davetiyeleri parti sonrasına kadar göndermedim. Uzun zaman oldu ama kimse gelmedi."

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