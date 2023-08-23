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        Haberler Dünya Stephen Hawking zaman yolcuları için deneysel bir parti verdi ama kimse gelmedi

        Stephen Hawking zaman yolcuları için deneysel bir parti verdi ama kimse gelmedi

        Mart 2018'de, 76 yaşındayken aramızdan ayrılan ve yüzyılın en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Stephen Hawking, 2009 yılında zaman yolcuları için bir parti verdi ancak partiye kimse katılmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 21:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:44
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        • 1

          Stephen Hawking, 2009 yılında zaman yolculuğuna dair ilginç bir deney gerçekleştirdi. Bilim insanı, geriye doğru zaman yolculuğu diye bir şeyin olmadığını ispatlamak için zaman yolcuları adına Cambridge Üniversitesi'nde bir parti düzenledi.

          Hatta Hawking, partiye gelmek isteyen zaman yolcularının zamanda veya uzayda kaybolmasını engellemek için GPS koordinatları bile verdi.

          Fotoğraf: EPA

        • 2

          Hawking, deneysel tasarımın kritik bir bileşeni olarak; parti bitene kadar davetiyelerin hiçbirini göndermedi: Bu nedenle yalnızca zamanda geriye yolculuk yapabilenler katılabilecekti. Davetiyede "Zaman Yolcuları için düzenlenen resepsiyona içtenlikle davetlisiniz" yazıyordu.

          Fotoğraf: AP

        • 3

          Ancak tüm parti hazırlıklarına rağmen hiç kimse partiye katılmadı. Önemli olan da buydu.

          Hawking, 2012'de Seattle Bilim Festivali'nde gazetecilere verdiği demeçte, "Zaman yolculuğunun mümkün olmadığına dair deneysel kanıtlarım var" dedi. "Zaman yolcuları için bir parti verdim ancak davetiyeleri parti sonrasına kadar göndermedim. Uzun zaman oldu ama kimse gelmedi."

          Fotoğraf: AA

        • 4

          Hawking, zaman yolculuğunun kesin olarak olmadığını söylemiyordu ancak fikirle ilgili birçok anlaşılmaz nokta olduğunu düşünüyordu. Ancak yine de Hawking, bir gün zaman yolculuğunun mümkün olması halinde, gerçek davetlilerin partiye katılacağını umduğunu söyledi.

          Fotoğraf: EPA

          Kaynak: Mashable

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