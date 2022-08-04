Hawking'in meşhur arabası satılıyor

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2018 yılında hayatını kaybeden Profesör Stephen Hawking'in hala 'mükemmel durumda' olduğu belirtilen 1988 Volkswagen Caravelle minibüsü, on yıl boyunca ünlü fizikçinin kişisel ulaşım aracı olarak kullanılmıştı. 2018 yılında hayatını kaybeden Hawking, 1995 yılında ikinci eşi Elaine Mason ile düğününde de bu minibüsü de kullanmıştı.

AİLE HAWKING HAYRANI VEYA BİLİME MERAKLI BİRİSİNİN ALMASINI İSTİYOR Görsel: Silverstone Auctions Araç fizikçinin ailesi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Aile üyesi, minibüsü aracın geçmişine ve Hawking'e değer veren biri tarafından satın alınmasını istediklerini ifade etti. Profesör Hawking'in yeğeni "Amcamın aracı kullanılmadığı ve çok ihtiyaç duyulan bir garajda yer kaplamadığı için ne yapacağım konusu gerçek bir ikilem oldu. Aile, böylesine önemli bir kişiyle olan özel bağlantısından dolayı haklı olarak aracın koruyucusunun Profesör Hawking meraklısı veya onun gibi bilime kendini adamış birisinin olmasını istiyor" dedi.

"KOLEKSİYONCULAR İÇİN ÖZEL VE BENZERSİZ" Görsel: Silverstone Auctions Aracı açık artırmaya çıkaran firma olan Silverstone Auctions, 'bu aracın teklif edilmesinin çok ayrıcalıklı olduğunu' söyledi. Şirketin sözcüsü "Bu araç Hawking'in yaşamı için çok önemli bir unsurdu. Yakın akrabaları dışında hiç kimsenin kullanmadığı, Hawking ailesinin mülkiyetinin olduğu bu mütevazi VW, koleksiyoncular için çok özel, benzersiz ve önemli" açıklamasında bulundu.

2018 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ Görsel: Associated Press Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942'de Oxford'da doğdu. Oxford Üniversitesi'ni birincilikle bitirip Cambridge Üniversitesi'nde kozmoloji (evren bilimi) doktorası yaptı. Cambridge'deyken kendisine motor nöron hastalığı teşhisi kondu ve vücudunun işlevini neredeyse tamamen yitirdi. Doktorlar, 1964 yılında ilk eşi Jane ile evlenme hazırlığı yapan Hawking'in iki ya da üç yıl ömrü kaldığını söylese de rahatsızlığı beklenenden daha yavaş ilerledi. Çiftin üç çocukları oldu. Geçirdiği soluk borusu ameliyatı nedeniyle sesini de yalnızca ses birleştirici cihazla kullanabilmesine rağmen 1988'de evren bilimi rehberi olan Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere kitabını yazdı. 2018 yılında 76 yaşında hayatını kaybetti. * Haberin görseli Silverstone Auctions'ın resmi sayfasından alınmıştır.