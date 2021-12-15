NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. 3 şampiyonluk kazanan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Curry, New York Knicks ile karşılaştıkları maçta tarihe geçti.
Aktif kariyerini 2016'da noktalayan Allen'ın rekorunu kırmak için 2 üç sayılık baskete ihtiyacı olan Curry, 105-96 kazandıkları Knicks deplasmanında 14'te 5 üç sayı isabetiyle 22 sayı attı. Mücadele sonunda üçlük sayısını 2977'ye yükselten 33 yaşındaki Curry'nin, 1300 normal sezon maçına çıkan Allen'ın unvanını ele geçirmesi için 789 karşılaşma yetti.
Lig liderliği için Phoenix Suns ile çekişen Warriors'ta Jordan Poole 19, Andrew Wiggins 18 sayılık katkıda bulundu.
Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Knicks'in all-star forveti Julius Randle, 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.
SUNS VE NETS RAKİPLERİNİ UZATMADA YENDİ
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 111-107, Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets ise sahasında Toronto Raptors'ı 131-129 mağlup etti.
Suns'ta Deandre Ayton 28 sayı, 13 ribaunt, Chris Paul de 24 sayı, 14 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı.
Arka arkaya 3. galibiyetini alan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant 34 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptı. Patty Mills de 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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