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Stephanie Davis koronavirüse yakalandı: Cildime dokunamıyordum! - Magazin haberleri

Stephanie Davis koronavirüse yakalandı: Cildime dokunamıyordum!

'Hollyoaks' dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Baş ağrısı, sinüs ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirten Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü... Cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü..." dedi

05.07.2021 - 10:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İngiliz oyuncu Stephanie Davis (28), koronavirüse yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Davis, yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlattı.

  • "NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"

    Astım hastası olan oyuncu, takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını da açıkladı. Stephanie Davis, baş ağrısı, sinüs ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini söyledi.

  • "GÖĞSÜMDE ŞİDDETLİ AĞRILAR OLUYOR"

    'Hollyoaks' dizisiyle ünlenen oyuncu, "Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim" ifadelerini kullandı.

  • "CİLDİME DOKUNAMIYORDUM"

    Stephanie Davis, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

    Cildimdeki ağrı en kötüsüydü... Cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü... Oksijen seviyem çok iyi değil. Birazdan doktorlar geldiğinde tekrar muayene olacağım.

  • OKSİJEN VERİLİYOR

    Hastaneden yapılan açıklamada Davis'e oksijen verildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca ünlü oyuncunun sıvı takviyesi ve ağrı kesiciler ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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