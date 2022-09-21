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FCA ve PSA'nın birleşmesinden doğan otomotiv grubu Stellantis, gelecek planlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi markaları bünyesinde bulunduran grup, birçok modelinin üretim adresini değiştirirken, yeni yatırımlar yapmaktan da geri kalmıyor.

Son olarak, hibrit ve elektrikli otomobillerde kullanılmak üzere elektrikli çift kavrama şanzıman (eDCT) üretimi için Belçikalı Punch Powertrain ile anlaşma imzalayan Stellantis, söz konusu parçaları İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori tesisinde üreteceğini duyurdu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, grubun söz konusu yatırımı için rakam paylaşmazken, 'çift haneli' bir tutar harcayacaklarını söyledi. Tavares daha önce yaptığı açıklamalarda, 2030 yılında grubun elektrikli otomobillerden 300 milyar euro gelir elde etmeyi hedeflediğini bildirmişti.

Mirafiori'deki yeni tesisin 2024'ün ilk yarısında üretime başlaması bekleniyor. Stellantis'in Mirafiori ve Fransa'daki Metz fabrikalarında Avrupa'da otomotiv ürettiği tüm tesisleri için yılda 1.2 milyon adet parça üreteceği kaydedildi.

20 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Fiat'ın tarihi Mirafiori fabrikası, şirketin PSA ile birleşmesi sonrası Stellantis bünyesine geçti. Tesiste, 20 bin kişi istihdam edilirken, Fiat'ın yüzde yüz elektrikli 500 modeli üretiliyor.

Mirafiori tesisinin, aynı zamanda, Tavares'in hammadde sıkıntısına çözüm olarak yarattığı projeye de ev sahipliği yapacak. Tesisin, Stellantis'in, araçların yenilenmesi, sökülmesi ve bileşenlerinin yeniden kullanılarak 'döngüsel ekonomi' işi için ana merkezi haline gelmesi bekleniyor.

BURSALI DOBLO'YU İSPANYOL YAPTI

Stellantis, kısa bir süre önce 20 yıldan fazladır Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'ya kaydırmıştı.

Yeni yatırımlar açıklayan şirketin, Türkiye'den çektiği Doblo yerine Tofaş'a nasıl bir görev vereceği ise henüz kesinleşmiş değil.

Fiat Doblo'nun üretimine, Fiat'ın dünyada ilk kez bir modelinin üretimini İtalya dışında tek bir ülkede gerçekleştirmesi kararıyla, 2000 yılının Eylül ayında Tofaş'ta başlanmıştı.

Türkiye'de sıfırdan doğan bir model olarak bantlardan inen Doblo'nun, 22 yılda toplam 2 milyon adetten fazla üretiminin yüzde 75'i dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç edildi.

Doblo'nun İspanya'ya gitmesi ile Tofaş'ın fabrikasında önemli bir kapasite boşluğunun doğacak olması, Stellantis'in önümüzdeki dönemde Bursa'daki fabrikaya nasıl bir sorumluluk vereceğini daha da önemli kılıyor.