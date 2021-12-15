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Stellantis, batarya teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Factorial Energy (Factorial) ile olan yeni iş ortaklığını ve stratejik yatırımını duyurdu.

Bu kapsamda Factorial’ın yüksek voltajlı katı hal batarya teknolojisini daha da geliştirmek için şirketle ortak bir geliştirme anlaşması imzalayan Stellantis, bünyesindeki elektrikli araçları menzil ve hız konularında daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlediği EV (Elektrikli Araçlar) programında 2026 yılına kadar ilk katı hal batarya teknolojisini sunma hedefini açıklayan Stellantis, bu anlaşmayla ilk somut adımlarını da yansıtmış oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Factorial Energy şirketi elektrikli araçların geniş kitleler tarafından benimsenmesini engelleyen menzil ve güvenlikten kaynaklı sorunları, katı hal teknolojisi ile çözmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "Factorial ve diğer bilinen batarya ortaklarımıza yaptığımız yatırımlar, elektrikli araç portföyümüz için en ileri teknolojiyi sağlamak için gereken hızı ve çevikliği sağlıyor. Bunun gibi girişimler, katı hal teknolojisini daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle pazara sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis, kısa bir süre önce de enerji şirketi Vulcan Energy ile yeni hammadde tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurmuştu.