Cezayir'e 200 milyon euroluk 'Fiat' yatırımı

Reuters

Otomotiv grubu Stellantis, Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'e yatırım yapacağını duyurdu.

Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Opel gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, ülkede dört ayrı Fiat marka otomobil üretmek için 200 milyon euroluk yatırım yapılacağını bildirdi.

Ağustos ayında inşaatının bitmesi beklenen tesiste, üretilecek ilk model olan Fiat 500'ün ise yıl sonunda bantlardan inmeye başlayacağı aktarıldı.

Fabrikanın 2026 yılına kadar 2 bin kişilik istihdam sağlaması ve yılda 90 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO