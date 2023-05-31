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Haberler Otomobil

Stellantis'ten ABD'de batarya yatırımı sinyali

Elektrikli otomobil yatırımlarına hız veren üreticilerden Stellantis, ABD'de iki yeni fabrika yatırımının sinyalini verdi. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, şirketin üretim hedeflerine ulaşması için ABD'de bir veya iki ek elektrikli araç batarya fabrikasına ihtiyacı olacağını bildirdi

Giriş: 31.05.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Stellantis'ten ABD'de batarya yatırımı sinyali
Reuters

PSA ve FCA'nın birleşiminden doğan otomotiv grubu Stellantis'ten, ABD'de iki yeni fabrika yatırımının sinyali geldi.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, şirketin üretim hedeflerine ulaşması için ABD'de bir veya iki ek elektrikli araç batarya fabrikasına ihtiyacı olacağını bildirdi.

Kuzey Fransa'da bir fabrika açılışında konuşan Tavares, Fransız-İtalyan otomobil üreticisinin Kuzey Amerika'da daha fazla batarya fabrikasına ihtiyacı olacağını söyledi ve ABD'de şimdiden iki tesis kurma planları olduğunu duyurdu.

Tavares, ABD Enflasyon Düşürme Yasası'nın ülkede "çok uygun" yatırım koşulları yarattığını da sözlerine ekledi.

Bünyesinde Fiat ve Peugeot'nun da yer aldığı Stellantis, 2030 yılına kadar 400 gigawatt-saate (GWh) eşdeğer batarya hücrelerinin küresel pil üretim kapasitesini hedefliyor.

Toplam 120 GWh kapasiteli Avrupa'daki üç batarya tesisinin yanı sıra, Kanada'da ve ABD'nin Indiana eyaletinde bir tesis yatırımının duyurusu şimdiden yapılmış durumda.

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