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        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis markalarının yönetimleri değişti - Otomobil Haberleri

        Stellantis markalarının yönetimleri değişti

        Stellantis, geniş kapsamlı bir yapılanma süreci başlattı. Bu kapsamda, Olivier François liderliğinde yeni bir Pazarlama Ofisi kuruldu. Bob Broderdorf, Jeep markasına liderlik etmek için atandı. Stellantis'e katılan Alain Favey Peugeot'un yeni CEO'su oldu. Xavier Peugeot ise DS Automobiles'ın başına getirildi. Anne Abboud, Stellantis Pro One ticari araçlar birimine liderlik etmek üzere atandı. Carlos Tavares'ten boşalan CEO'luk koltuğuna yeni ismin ise 2025'in ilk yarısı bitmeden atanacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:07
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        Stellantis markalarının yönetimleri değişti
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        PSA ve FCA'nın birleşimi ile kurulan Stellantis cephesinde yeniden yapılanma süreci başladı. Geçtiğimiz dönemde CEO'su Carlos Tavares'in görevi bırakması ile gündeme gelen otomotiv grubunda, birçok markanın tepe yönetimi değişti.

        Yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yapılan ayarlamaların, bölgelerin ürün planlama, ürün geliştirme, endüstriyel ve ticari faaliyetler açısından bölgesel karar alma ve yürütme yeteneklerini geliştirirken, şirketin küresel koordinasyonunu güçlendirmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda, yazılım faaliyetleri Ned Curic liderliğindeki Ürün Geliştirme ve Teknoloji organizasyonuna entegre edildi.

        Antonio Filosa, şu anki Amerika Bölgeleri COO'su pozisyonuna ek olarak, şirketin müşterilere verdiği sözün temelini oluşturan kalite konusunda küresel liderliği de üstlendi.

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        Şirketin tüm paydaşlarıyla sürekli etkileşimini daha fazla geliştirmek üzere Kurumsal İlişkiler ve İletişim birimleri, Clara Ingen-Housz liderliğinde birleştirildi.

        Olivier François liderliğinde yeni bir Pazarlama Ofisi kuruldu. Bu yapının, marka pazarlama ekiplerini yeniden bir araya getirerek markaları özellikle reklam, küresel etkinlikler ve sponsorluklar aracılığıyla daha iyi destekleneceği kaydedildi.

        Yönetimdeki diğer değişiklikler ise şöyle;

        • Bob Broderdorf, Jeep markasına liderlik etmek için atandı.

        • Alain Favey, Stellantis'e katıldı ve Peugeot markasına liderlik etmek üzere atandı.

        • Xavier Peugeot, DS Automobiles markasına liderlik etmek üzere atandı.

        • Anne Abboud, Stellantis Pro One ticari araçlar birimine liderlik etmek üzere atandı.

        YENİ CEO 2025'İN İLK YARISI BİTMEDEN BELLİ OLACAK

        Stellantis’in yeni yapılanmasını değerlendiren Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Aralık ayında yapılan değişiklikler üzerine inşa edilen bugün duyurusunu yaptığımız yeni yapılanma, organizasyonumuzu sadeleştirirken, yerel çevikliğimizi artıracak ve uygulama titizliğimizi de güçlendirecektir. Müşterilerimize daha fazla içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araç seçeneği sunarak büyümeyi hızlandırmayı umuyoruz" dedi.

        Stellantis'te, yeni daimi İcra Kurulu Başkanı’nın (CEO) atanma sürecinin 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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