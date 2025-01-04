Stellantis'in İtalya'daki üretiminde sert düşüş

Otomotiv grubu Stellantis'in İtalya'daki araç üretimi 2024'te dikkat çeken oranda azaldı. Yapılan açıklamaya göre, bünyesinde Fiat, Peugeot, Citroen, DS, Maserati ve Alfa Romeo gibi markaları bulunduran grup, geçtiğimiz yıl İtalya'da yüzde 37 daha az araç üretebildi.

Yapılan açıklamaya göre, grup, İtalya'daki tesislerinde ortaya çıkan kapasite fazlasının üstesinden gelmek için büyük ölçüde devlet destekli geçici işten çıkarma programlarına başvurdu.

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Öte yandan, Stellantis, geçtiğimiz Aralık ayında üretimi artırmaya yönelik 2 milyar Euro'luk bir plan açıklamıştı. Fakat, üretimde planlanan bu artışın yeni modellerin piyasa çıkmasının ardından ancak 2026'dan itibaren gerçekleşmesi bekleniyor. REKLAM 1956'DAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE 2021 yılında Fiat Chrysler ile Fransız PSA Grubu'nun birleşmesiyle oluşturulan Stellantis'in, İtalya'daki araç üretimi 2024 yılında 475 bin adede geriledi. Bu rakam 2023 yılında 751 bin 384 adet seviyesindeydi.

Şirketin İtalya'daki otomobil üretimi yüzde 46 oranında azalarak 1956'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, ticari araç üretiminde ise yüzde 17 düşüş gerçekleşti. Diğer Avrupalı ​​rakipleri gibi, dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olan Stellantis de son dönemde tamamen elektrikli araçlara yönelik zayıf talep, mevzuattaki belirsizlikler ve Çin'den gelen rekabetle boğuşuyor.

Stellantis, İtalya'da beş otomobil fabrikasının yanı sıra ticari araçlara yönelik bir tesis de işletiyor. Grubun, Torino'daki Mirafiori fabrikasındaki üretim geçen yıl yüzde 70 oranında düştü. İtalya'nın 'motor vadisi' olarak anılan Modena'daki Maserati fabrikasında ise üretimin yüzde 79 oranında düşmesi dikkat çekti.