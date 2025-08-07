Stellantis'e Renault'tan tasarımcı transferi

Stellantis, Gilles Vidal’in “Avrupa Markalarının Tasarım Başkanı” olarak atandığını duyurdu. 5 yıllık Renault Group deneyiminin ardından Stellantis’e geri dönen Vidal, şirketten ayrılacak olan Jean-Pierre Ploué’nün yerini alacak.

Yeni görevinde Vidal, şehir otomobillerinden hafif ticari araçlara kadar uzanan Stellantis’in Avrupa markalarının tasarım stratejisini yönetecek.

Otomotiv tasarımında 30 yılı aşkın bir kariyere sahip olan Gilles Vidal, bunun 25 yılını Citroën ve Peugeot’da geçirdi.

Kariyerine 1996 yılında Citroën’de başlayan Vidal, son 10 yılın en beğenilen araç tasarımlarının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Peugeot 308, 3008 ve 208 gibi modellerin tasarımına liderlik eden Vidal; bu araçların tamamı 2015 ile 2019 yılları arasında “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülüne layık görüldü. Vidal’in bugüne kadar kazandığı on ödülün beşi Avrupa’da “Yılın Otomobili” unvanını taşıyor.

Gilles Vidal’i yeniden Stellantis’te görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean-Philippe Imparato, “Avrupa otomotiv kültürüne olan derin hakimiyeti ve ileri görüşlü tasarım anlayışı, mobilite kavramını yeniden tanımlarken ve Avrupa markalarımızın kimliğini daha da güçlendirecek. Bu vesileyle, Jean-Pierre Ploué’ye takım ruhu ve Stellantis’e yaptığı değerli katkılar için teşekkür ederim” dedi.