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        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis 2025'te pazar payına odaklanacak - Otomobil Haberleri

        Stellantis 2025'te pazar payına odaklanacak

        Stellantis, 2024 yılı sonuçlarını ve 2025 yılı öngörülerini paylaştı. 2024 yılını 156,9 milyar Euro net gelirle kapatan otomotiv grubu, 5,5 milyar Euro net kâr ve 8,6 milyar Euro da düzeltilmiş faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Stellantis Yönetim Kurulu Başkan John Elkann, "Şirketimiz açısından 2024 yılı, potansiyelimizin altında sonuçlar elde ettiğimiz, tezatlarla dolu bir yıl olsa da önemli stratejik dönüm noktalarına ulaştık. Özellikle yeni çok enerjili platformların ve ürünlerin dağıtımına başladık ve bu 2025 yılında da devam edecek. 2025 yılında pazar payı kazanmaya ve finansal performansı iyileştirmeye odaklanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:06
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        Stellantis 2025'te pazar payına odaklanacak
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        Otomotiv grubu Stellantis N.V., 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Şirket, Eylül 2024’te yayınladığı güncel finansal rehberle uyumlu olarak tamamladığı 2024 yılında, 156,9 milyar Euro net gelir elde etti. Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar Euro net kâr ile tamamlayan Stellantis, 8,6 milyar Euro’luk da düzeltilmiş faaliyet geliri elde etti.

        Şirket, 2024 yılını 49,5 milyar Euro’luk endüstriyel likidite ile tamamlarken, endüstriyel net finansal pozisyon 15,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

        Geçtiğimiz aylarda Carlos Tavares'in istifası ile sarsılan şirkette, yeni daimi İcra Kurulu Başkanının atanma süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Bu sürecin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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        Bu arada şirket, uygulamaya odaklanıyor. STLA Medium ve STLA Large platformlarını kullanan ilk ürünlerin 2024 yılında pazara sunulmasıyla ürün gamındaki nesil geçişi süreci başlamış oldu. Aynı zamanda Citroën C3/ë-C3'ün Avrupa lansmanı ile Smart Car platformunun ölçekli küreselleşmesi için start verildi. Stellantis, hissedarların onayına bağlı olarak, ortak hisse başına 0,68 Euro temettü ödemeyi planlıyor.

        2024 yılı sonuçlarını değerlendiren Stellantis Yönetim Kurulu Başkan John Elkann, “Şirketimiz açısından 2024 yılı, potansiyelimizin altında sonuçlar elde ettiğimiz, tezatlarla dolu bir yıl olsa da önemli stratejik dönüm noktalarına ulaştık. Özellikle yeni çok enerjili platformların ve ürünlerin dağıtımına başladık ve bu 2025 yılında da devam edecek. Ortak girişimlerimiz aracılığıyla EV bataryalarının üretimini ve Leapmotor International ortaklığını başlattık. 2025 yılında pazar payı kazanmaya ve finansal performansı iyileştirmeye odaklanıyoruz” dedi.

        Stellantis’in 2025 yılındaki hedefleri ise şu şekilde paylaşıldı;

        * ABD bayi stok azaltma hedeflerinin aşılması da dahil olmak üzere envanter yönetimi girişimlerinin tamamlanması,

        * Özellikle ABD'de, değişen müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek üzere kritik lansmanlara öncelik verme,

        * Emisyonları azaltmaya devam ederken, riskleri azaltmak için CO2 düzenlemeleri kapsamındaki mevcut esnekliklerden daha iyi yararlanma,

        * ABD ve Avrupa'daki bayilerle birlikte çalışarak yeniden büyümeyi hızlandırma,

        * Tedarikçilerle iletişimi güçlendirerek, iş birliği ve sorun çözümünü kolaylaştırma,

        * Hükümetler ve düzenleyicilerle temel sektör sorunları konusunda etkileşimi artırma,

        * Karar alma hızını ve uygulama hassasiyetini artırmak için bölgeleri güçlendirme.

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