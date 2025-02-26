Stefan Savic'ten Batagov'a övgü
Trabzonspor'un stoperi Stefan Savic, Türkiye Kupası'nda 5-2 kazanarak çeyrek finale yükseldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından takım arkadaşı Arsenii Batagov'la ilgili övgü dolu sözler sarfetti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un defans oyuncusu Stefan Savic, galibiyeti değerlendirdi.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Maça değinen Savic, "Çok iyi bir maç çıkardık, istediğimiz güçlü futbolu ortaya koyduk ve sonuç olarak çeyrek finale yükseldik. Çok mutluyuz." dedi.
SAKATLIK SÜRECİ
Sakatlık süreci hakkındaki soruya yanıt veren Savic, "Bir futbolcu için en zorlu süreçler sakatlık süreçleridir. Kolay olmuyor ama güçlü dönebilmek için çok çalıştım. Bugün de mutlu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Bu sezon hedeflerimiz var, bunları gerçekleştirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
ARSENİİ BATAGOV'A ÖVGÜ
Son olarak savunmadaki partneri Batagov hakkında konuşan Savic, "Batagov çok iyi bir oyuncu. Çok iyi yerlere gelecektir. Yeteneğini görebiliyorsunuz. Oyuncular bu gençlik dönemlerinde bazen ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışır, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.