Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz, akşam antrenmanı öncesinde yardımcılarıyla birlikte koşuya çıktı. Takımın kamp yaptığı otelin etrafında kurmaylarıyla birlikte koşuya çıkan Alman teknik adam, hem formunu korudu hem de şehir merkezini koşarak gezdi. Kuntz ve yardımcıları bir süre koştuktan sonra kamp yapılan otele geri döndü.

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