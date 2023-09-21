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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak istifa etti - Futbol Haberleri

        Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak istifa etti

        Teknik Direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:21
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        Kuntz sonrası Milli Takım'da istifa!
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        Kuntz'un görevden alınmasından sonra milil takımda yeni teknik direktör arayışları başlarken, görevde kalması istenen Kenan Koçak, "Yeni teknik adamın önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim. Milli takımın Euro2024 için iddiası devam ediyor, grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımıza inanıyorum" açıklaması yaptı.

        Kenan Koçak'ın sosyal medyasından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

        "Ayrılıklar da sevdaya dahildir...

        Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibariyle sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. 2 yıldır tüm çabalarımla Ay-Yıldızlı formanın başarısı için çalıştım. Bundesliga'da teknik direktör iken, 150'den fazla maça çıkmışken, ülkem için koşa koşa geldim. Projeye inandım ve Türkiye için, Ay-Yıldızlı Bayrak için teknik direktörlüğü bir kenara bırakarak milli takımımıza katkım olsun istedim. Bu konuda asla pişman değilim. Milli takımım için 1 saniye bile görev almak çok değerli. Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni teknik adamın önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim. Milli takımın Euro2024 için iddiası devam ediyor, grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımıza inanıyorum.

        Kalbim hep #bizimcocuklar ile atacak. Bu onurlu görevi büyük bir gurur ile yerine getirmeye çalıştım. Bana bu fırsatı veren başta TFF eski Başkanım Nihat Özdemir, Başkanım Servet Yardımcı, genel sekreterim Kadir Kardaş'a teşekkür ederim. Bize inanarak yola devam eden TFF Başkanım Sayın Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Hamit Altıntop olmak üzere tüm TFF Yönetimi'ne teşekkür ederim. Kader birliği yaptığım Stefan Kuntz, teknik ekip arkadaşlarım, J.M. Lichte, A. Busenkell, O. Aydıner, V. Durmuş, E. Karakovan, M. Rechner, S. Krebs, S. Höh, malzemeciler C. Çelik, Ü. Akkoyun, idareciler Buğra Cem İmamoğulları ve Tolga Başargan, takım menajeri Mert Tuncay, sağlık ekibi hocalarımızdan Dr. Berkin Toker, Dr. Sergen Davran ve fizyoterapistler Umut, Murat, Yener, Hüseyin ve Serdar ağabeyler, diyetisyen Ebru hanım ve Cenk hoca, medya ekibinden Türker Tozar ve S. Şakarcan, tercüman S. Zorlu ve tüm Riva personeline, hepinize sonsuz teşekkürler.

        Bir arkadaş gibi, bir ağabey gibi yaklaştığım ve çok büyük saygı ve sevgilerini esirgemeyen futbolcu kardeşlerime de teşekkür ederim. Yeni bir hikayede buluşmak üzere...

        Hakkınızı helal edin, yolunuz açık olsun..."

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