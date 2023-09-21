Stefan Kuntz: Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını diliyorum

"2021'de göreve geldiğimde belirlediğim hedeflerin gerçekleşmesinden gurur duyuyorum." diyen Kuntz, şunları kaydetti:

"Katar'daki Dünya Kupası elemelerine ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubu'ndan B Grubu'na yükselmek. 20 maçta 21 farklı oyuncudan 46 gol attık ve 26 golü kabul etmek zorunda kaldık. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu takıma katılma konusunda ikna edebildiğimiz için özellikle çok mutluyum. Ben ve ekibimin belirlediği hedeflerden biri de genç Türk yeteneklerini keşfetmek ve desteklemekti. Görev yaptığımız iki yıl boyunca 22 oyuncu Türk milli takımında forma giydi. İlk kez sahneye çıkanların ortalama yaşı 23,27 idi. Bu oyunculardan aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 10'u ilk çıkışlarından sonra tanınmış kulüplere transfer oldu. Bunlar bir koç olarak beni ve tüm koçluk ekibini gururlandırıyor."