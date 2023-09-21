Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Stefan Kuntz: Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını diliyorum - Futbol Haberleri

        Stefan Kuntz: Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını diliyorum

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile dün yaptığı görüşmenin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Teknik Direktör Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kuntz, "Türk milli takımının, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını diliyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı." dedi.

        • 2

          Türkiye Futbol Federasyonunun yollarını ayırma kararı aldığı Kuntz, süreçle ilgili kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmanın Türk milli takımının sorumluluğunu üstlendim, 12 karşılaşmayı kazandık, 3 beraberlik elde ettik. Güçlü rakipler Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Japonya'ya karşı 4, Faroe Adaları'na ise 1 maç kaybettik." ifadelerini kullandı.

        • 3

          "2021'de göreve geldiğimde belirlediğim hedeflerin gerçekleşmesinden gurur duyuyorum." diyen Kuntz, şunları kaydetti:

          "Katar'daki Dünya Kupası elemelerine ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubu'ndan B Grubu'na yükselmek. 20 maçta 21 farklı oyuncudan 46 gol attık ve 26 golü kabul etmek zorunda kaldık. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu takıma katılma konusunda ikna edebildiğimiz için özellikle çok mutluyum. Ben ve ekibimin belirlediği hedeflerden biri de genç Türk yeteneklerini keşfetmek ve desteklemekti. Görev yaptığımız iki yıl boyunca 22 oyuncu Türk milli takımında forma giydi. İlk kez sahneye çıkanların ortalama yaşı 23,27 idi. Bu oyunculardan aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 10'u ilk çıkışlarından sonra tanınmış kulüplere transfer oldu. Bunlar bir koç olarak beni ve tüm koçluk ekibini gururlandırıyor."

        • 4

          Teknik ekibinde yer alan herkese teşekkür eden, Türk milli takımına ile özellikle Türk halkına başarılı çalışmalarının devam etmesini ve milli takımın Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını dileyen Kuntz, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

        • 5
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Habertürk Anasayfa