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Stefan Kuntz'tan play-off mesajı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Aldığı bu galibiyetle ikinci sırayı elde eden ve play-off oynamaya hak kazanan Milli Takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz da maç sonunda açıklamalar yaptı

17.11.2021 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
Stefan Kuntz'tan play-off mesajı

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazandığımız ve play-off biletini kaptığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kuntz'un sözleri:

"MUTLU OLMALIYIZ!"

"Maçlarımız öncesinde her iki maçta da 6 puan almalıyız dedik. Rakiplerimiz kapıyı açarsa biz de o kapıdan geçmeliyiz dedik. Biz bunu başardık. Şu anda mutlu olmalıyız. Takım çok iyi geçti. Onlar çok mutlu. Türk halkı mutlu. Mart ayındaki büyük ve harika maçlara hazırlanacağız artık."

"ÖNCE BİR KURAYI GÖRELİM"

"Öncelikle bir kurayı görelim. Dünya Kupası'nda da güçlü ekipler olacak zaten. Bu yüzden önce onları saf dışı bırakmak lazım. Biz o maçta da en iyi mücadeleyi vereceğiz."

"TAYLAN VE MERT MÜLDÜR"

Ben sadece 2 oyuncumla ilgili yorum yapmak istemem. Başka oyuncularım da vardı bahsedilmeye değer. Taylan'ı oyuna almak isterdim. Çok iyi çalışmıştı. Mert için üzgünüm. Kart cezası olmasaydı bugün sahada olacaktı.

"TAKIM RUHU GELİŞİYOR"

Takım ruhu büyüyor, gelişiyor. Buna ihtiyacımız var. İlk kez milli olan oyuncular vardı, ilk kez 11'de oynayanlar vardı.

"HAKAN'A GURUR DUYDUĞUMU SÖYLEDİM"

Hakan'a 'Seninle gurur duyuyorum. Çok iyi bir liderlik yaptın' dedim.

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