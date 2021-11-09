Pazar günü TV Spor Müdürleri ile Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop ile buluşulan toplantıya dair Altıntop'un ifadelerini bu köşede yazmıştım.

Hamit Altıntop: Artık Milli Takım'da one man show bitti

Sırada Milli Takım hocamız var.

Stefan Kuntz, esprili sıcakkanlı bir kişilik. Ama futbolla ilgili sohbete sıra geldiğinde ciddileşiyor. Misal "Önde pres yapmamız lazım, rakibi çıkarmamamız lazım" derken kendi avucuna yumruk atarak anlatıyor istediği baskının şiddetini. Kendisine orta-uzun vadeli ne sorulursa sorulsun hep bu ay içindeki maçları, olursa Play-Off'u işaret etti. Sonrası ile ilgili planlarını bu iki maçtan (Cebelitarık-Karadağ) sonrasına bırakmış.

Ama nasıl bir Milli Takım istediğini anlattı.

En önem verdiği şeyin takım ruhi olduğunun altını çizdi. Oyuncuların 4-5 saat birlikte olmalarının mümkün olmadığını o da biliyor. Ama çok çarpıcı şu cümleleri kurdu: "Mesela yemek saati 12.00 ile 14.00 arası yapılmayacak. 13.00'de yapılacak ve herkes o saatte gelecek kuralı koymuş. Öncesinde bir grup 12.00'de diğeri 14.00'e doğru geliyormuş. "İkili - üçlü gruplar vardı" dedi. 'Şimdi herkes yemeğe birlikte başlıyor, en son kişi yemeğini yemeden kimse kalkmıyor' dedi. Yemek sonrası da en azından 1 saat kadar birlikte olmalarını ve futbol dışında sohbet etmelerini istiyor ve önemsiyormuş. Bunu Letonya maçı kampında yapmışlar ilk kez. Bunları duyunca Euro 2020'deki olağanüstü başarısızlığın bir sebebini daha anlıyoruz. Demek ki takım ruhu denen bir şey yokmuş.

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Saha içi konusunda fikirleri şunlar:

• "Milli takım onur ve gurur yeridir. Ayrıca bireysel kariyeri de olumlu etkiler. Tatmin olmuş ya da 1km daha fazla koşmaya ihtiyaç duymayan oyunculardansa her şeyini vermeye hazır isimlerle oynamayı tercih edeceğim.."

• "Şu 2 maç için (Cebelitarık ve Karadağ maçları) belki yapamayabiliriz. Ama mutlaka ön alanda rakibi çıkarmamak için şiddetli pres yapan bir takım olacağız. Pres sadece rakip için zor bir durum yaratmak için değil, takımın da az yorulmasını sağlamak içindir. Letonya maçının son 10 dakikası istediğimiz oyundan bir pasajdı."

• "Topa sahip olma ya da isabetli pas sayısı hiç önemsemediğim 2 istatistik. (Burada hocayı daha çok sevdiğimi söylemeliyim) Önemli olan rakip kaleye 60 metre mesafeden itibaren nasıl pas yaptığınız. Packing ve Impact (rakip oyuncuyu geçen pas - rakip savunma oyuncusunu geçen pas) pasları. İkinci önemli konu şiddetli koşu ve sprint sayıları. Bu istatistikleri önemsiyorum."

• "Elbette yetenek çok önemli. Oyuncu kazanmak çok önemli. Ama bazen taktik gereği bazı oyuncular takım için çok mühim görevler üstlenir."

• "Kenan Karaman için belki sizler 'yeterli kalitede değil' diye düşünebilirsiniz. Ama mesela bir simülasyon düşünelim. Karadağ deplasmanındayız ve 1-0 öndeyiz. 70. dakikada Kenan'ı oyuna alsam ve ona 'rakip stoperlere baskı yap ve rahat oyun kurmalarına izin verme' desem ayaklarının altı su toplayana kadar koşup o görevi yapacağına eminim. Bazen bu tür görevlendirmeler için güvenilir oyunculara ihtiyacınız olur. Lütfen kadro ve oyuncu tercihlerine bir de bu empati ile bakın."

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Karaman örneğini bir soru üzerine verdiğini söyleyeyim. Kuntz hocanın anlattıkları bunlar. Umarım ve dilerim ki Milli Takımımız hem kısa hem orta vadede başarılı olur.