Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo’da gündeme dair sorularını cevaplayarak önemli açıklamalar yaptı.
Türk futbolunu Hamit Altıntop’un yapılandıracağını, teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerini paylaşacağını bildiren Kuntz “Türk insanının iyi yönlerini anlatmak, onlar hakkındaki ön yargıları ortadan kaldırmak için elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutluyum.” dedi.
Kritik Portekiz maçı öncesi Riva’da sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adamın sözlerinden satırbaşları şöyle:
"Avrupa ile mücadele etmek için 12 kilometreden az koşamayız. Sıralamada 39’larda olmamızın sebeplerinden biri de bu. Milli takımdaki oyuncular elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar; yoksa forma şansı bulamazlar."
"TÜRKİYE'YE ALMAN MODELİ GETİREMEZSİNİZ"
“Almanya 2000’de yapılanmaya başladı. 14 yıl sonra Dünya şampiyonu oldu. Buradaki en büyük sorun sabır! Bir yapı inşa edilmeli ve onun üzerine devam edilmeli. Türk futbolunun yapılandırılmasında Hamit Altıntop çok önemli bir göreve sahip. Ona hepimiz destek olacağız. Ben de teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerimi paylaşacağım. Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sistemi şart. Okul-futbol işbirliği şart! Türkiye’ye Alman modeli getiremezsiniz. Başka bir ülkenin birebir modeli olmaz. Hangi ülke neler yapıyor bakıp senin kendini adapte edebileceğin bir durum üretmen gerekiyor. Yabancı kuralı Almanya'da da var. Ama orada kulüp yetiştirme ve ülke yetiştirme kuralı var! Sahada Alman oynatma zorunluluğu şeklinde değil.”
"PORTEKİZ'E ZORLUK ÇIKARACAĞIZ"
“24 Mart’taki Portekiz maçı öncesi oyuncularımın form durumundan memnunum. Enes Ünal harika gidiyor. Dorukhan Toköz sağlıklı olursa kadroda olacak. Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim… Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız! Dünya Kupası’na gidersek ayrı bir kadro planlaması, elenirsek Euro 2024 için ayrı bir planlama yaptık.”
"FLICK DOĞRU SEÇİM!"
“Alman Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için teklif olmasa da en azından bir görüşme yapılmasını, fikrimin sorulmasını isterdim. Ancak Flick dogru seçim! Hayattaki en önemli pişmanlıklarımdan biri Beşiktaş’ta bir sezon daha kalmamaktır.”
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