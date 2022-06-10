A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü müsabakasında yarın Lüksemburg ile karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımdaki son durumla ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Kuntz, “Lüksemburg taktiksel olarak, Faroe Adaları ve Litvanya’dan üstün bir takım. 3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg, bireysel ve taktiksel olarak bakınca gruptaki en ciddi rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde hazırlamaya çalıştık. Rıdvan’ın ağrıları var, yarın ki maç için riske etmeyeceğiz” dedi.
“Genç oyuncularımız da iyi işler çıkarıyor”
Takım performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam, “Takım ruhu iyi performans göstermenin temelidir. Önemli olan takım ruhunu iyi tutacak kararları vermemiz lazım. Kalecilerden bahsedersek kampın ikinci veya üçüncü gününde hangi maçta kimin oynayacağını anlattık. Onun için ‘ben neden yokum’ endişesi doğmuyor. Takım içinde lider oyuncularımız var. Takım ruhu konusunu fazlasıyla önemseyen bir durum. Oyuncularımız okul tatilinde değiller, performans vermek zorundalar. Teknik heyetle birlikte ufak dokunuşlar yapıyoruz. Genç oyuncularımız da iyi işler çıkarıyor. Gerek saha içinde, gerek saha dışında çok iyi davranışlarını gördük. Kalan 2 maçı geçelim, 4 maçı detaylı konuşuruz. Kamuoyunun gözünden kaçan bazı küçük olumlu şeyler de var, onlar da beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
“Uluslar Ligi maçlarını Euro 2024 eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz”
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında oyuncularına konsantre olmaları gerektiğini dile getiren Kuntz şu ifadelere yer verdi:
“Zorluklar maç maç değişiyor. Her zaman takımınızın gelişmesini istersiniz. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz demiştik, yeni yapılanan bir takımımız var ve bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz. Uluslar Ligi maçlarını Euro 2024 eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz. Bu yüzden oyuncularımdan konsantre ve ciddiye istiyorum. Portekiz maçında 3 defans oynamıştık. Çünkü hareketli oyuncuları takip edebilmek gerekiyordu; tabi sınırlarınızı aşmadan. Yarın o zorlukla karşılaşacağız. Ama bunu aklımızda bulundurarak oyunculara verebilecek tavsiyelerle oynayacağız.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!