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Stefan Kuntz için Almanya iddiası!

A Milli Takım'daki geleceği tartışılan Stefan Kuntz'un adı Almanya Milli Takımı'yla anılıyor!

Giriş: 25.06.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz'un Almanya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi.

  • Bild'de yer alan habere göre; son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu. 

  • Bu sonuçlar sonrası Almanya'nın Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

  • Ayrılık sonrası yeni bir teknik adam arayışına girecek olan Almanya'da 3 ismin öne plana çıktığı aktarıldı.

  • Haberde bu isimlerden birinin A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz'un olduğu ifade edildi.

  • Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2-0 kazanılan Galler maçının ardından Stefan Kuntz'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 19 Haziran'da yaptığı açıklamada 22 Haziran'da gerçekleşen TFF seçimlerinin sonrasını işaret eden Büyükekşi, "Riga'ya giderken 2 maçtan sonra karar vereceğiz dedim. 2 maç güzel geçti. Letonya maçında öldük öldük dirildik ama bugün güzel performans gösterdik. Perşembe günü genel kurulumuz var, seçimden sonra yeni yönetimle karar vereceğiz. Bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • Stefan Kuntz, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce antrenörlük adına kariyerindeki atılımı Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapmıştı.

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