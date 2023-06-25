Stefan Kuntz için Almanya iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2-0 kazanılan Galler maçının ardından Stefan Kuntz'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 19 Haziran'da yaptığı açıklamada 22 Haziran'da gerçekleşen TFF seçimlerinin sonrasını işaret eden Büyükekşi, "Riga'ya giderken 2 maçtan sonra karar vereceğiz dedim. 2 maç güzel geçti. Letonya maçında öldük öldük dirildik ama bugün güzel performans gösterdik. Perşembe günü genel kurulumuz var, seçimden sonra yeni yönetimle karar vereceğiz. Bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.