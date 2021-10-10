A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Letonya ile deplasmanda yapacakları karşılaşmaya ilişkin maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.

Takımın oyun planıyla ilgili çok fazla detaya girmek istemediğini belirten Kuntz, "Çağlar ve Ozan'ın cezası bitti. Takıma ilk 11'i yarın sabah söyleyeceğim. Sahaya çift mi tek mi santrforla çıkacağımız konusunda ise şu an açıklama yapamam." ifadelerini kullandı.

Hem oyun felsefesinin oturmasını hem de galibiyetlerin gelmesini istediklerinin altını çizen Kuntz, "Norveç maçında top rakipte çok fazla kaldı. Bu kez farklı olacak mı? Milli takıma uygun bir oyun felsefesi bulduğunuz söylemiştiniz, bu felsefenin oturması konusunda hangi aşamadayız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Topu alır almaz kaptırmak istediğimiz bir şey değildi. Belirli durumlarda defanstan ve orta sahadan oyun kurarken topu forvet hattına aktarırken iyi şeyler de yaptık. Taktik anlamda yaptığımız şeyleri hızlıca oturttuğumuzu da gördüm. Milli takımla ilk kez geçtiğimiz pazar günü toplandık, üç gerçek idman yapabildik. Belki hoş görülen bir şey değil ama futbolun gerçekleri olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. O da uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve tabii ki biraz da zaman gerekli."

"Hedefimiz galibiyet, galibiyete ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz." diye konuşan Stefan Kuntz, "Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz bu. 'Açık farklı galibiyet bekliyoruz' gibi şeyler söylersem Letonya’ya haksızlık etmiş olurum. Önce kazanalım, bunu görelim, daha sonra yorum yapalım. Letonya'yı analiz ettik, Hollanda ile olan maçlarını izledik, o maçta da iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum."