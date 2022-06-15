A Milli Takım´ın teknik direktörü Stefan Kuntz iyi bir dönem geçirdiklerini dile getirdi. Haziranda oyuncularla en uzun vakitlerini geçirdiklerini belirten Kuntz, "Biz milli takımın her katmanını nasıl iyileştiririz diye düşündük. Yoga seansları yapıldı, mental workshoplar yapıldı. Milli takım oyuncularından beklenen değer nedir, onların çalışmasını yaptık. Bir poster oluşturduk ve odalara astık. Oyuncular da kendilerinden ne beklendiğini gördüler. Oyuncularla birlikte vakit geçirdik, onları tanıma fırsatı bulduk. Bugünkü karşılaşmada yüzde 90´ın üzerinde bir pas oranı yakaladık ki o da beni çok mutlu etti" dedi.
"HARİKA BİR TAKIM RUHU GÖRDÜM"
Kuntz, "Sonuçları elde ettik, bu galibiyetleri bekliyorduk. Bu sonuçların başımızın döndürmesine izin vermemeliyiz. Ben harika bir takım ruhu gördüm. Bazı oyuncuların saha içi ve dışındaki gelişmeleri gördüm. Oyuncu yapısına baktığımız zaman, Türk kulüplerinde ve yurt dışında forma giyen oyuncularımız var. Ferdi ve Salih´i kadromuza kattık. Belli parçaların bir araya geldiğini görüyoruz. Taraftarın da takıma yaklaştığını gördük. Gurur duyalacak bir ortam yarattık" ifadelerini kullandı.
LİTVANYA CEPHESİ
Litvanya A Milli Takım Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Ivanauskas, "Galibiyet için Türkiye´yi kutluyorum. İyi takımları var. Hocanızı kıskanıyorum, elinde çok iyi bir kadro var" dedi. Başlarından geçen seyehatin korkunç bir tecrübe olduğunu anlatan Ivanauskas, "Buna rağmen çok iyi bir ruh gösterdik. Erken gelmemiz gerekirken, maça saatler kala buraya ulaşabildik. Buna rağmen sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Aslında oynadığımız 4 maça bakarsak puansız olmamız bizim için utanç. Türkiye dışındaki maçlara bakarsak puan alamadık. Genç ve dinamik bir jenerasyon yaratmak istiyoruz. Bizim için süreç zor ama bunu yaparken de iyi sonuçlar almaya çalışacağız" diye konuştu.
KALECİ BARTKUS: ÇOK ZORLU BİR YOLCULUK GEÇİRDİK
Litvanya A Milli Takım kalecisi Dziugas Bartkus ise "Beklediğimiz gibi çok zor maç oldu. Türkiye çok iyi bir takım. Biz de genel anlamda iyi performans ortaya koyduk. Çok zorlu bir yolculuk geçirdik. Saatler kala gelsek bile oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye başka seviye bir takım. Elemizden geldiğince mücadele ettik, yapabildiğimiz kadar oynadık" açıklamasını yaptı.
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