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Haberler Dünya Kupası 2022

Stefan Kuntz, Galler ve Hırvatistan’ı takip etmek için Katar’da

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte ay-yıldızlıların EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya geleceği Hırvatistan ve Galler’in, Dünya Kupası’nda oynayacağı karşılaşmaları izlemek için bugün Katar’a gittiğini açıkladı

Giriş: 21.11.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
Stefan Kuntz, Galler ve Hırvatistan’ı takip etmek için Katar’da
İHA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile Katar'a gitti. Kuntz ve Lichte, millierin EURO 2024 elemelerinde mücadele edeceği Hırvatistan ve Galler’in, Dünya Kupası grup maçlarını takip edecek. Kuntz'un, ilk olarak bugün TSİ 22.00’da oynanacak ABD - Galler maçını izleyeceği bildirildi.

A Milli Takım'ın, EURO 2024 elemelerinde karşılaşacağı rakiplerin, 2022 Dünya Kupası’ndaki diğer müsabakaları şöyle:

23 Kasım Çarşamba
Fas - Hırvatistan

25 Kasım Cuma
Galler - İran

27 Kasım Pazar
Hırvatistan - Kanada

29 Kasım Salı
Galler - İngiltere

1 Aralık Perşembe
Hırvatistan - Belçika

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