Stefan Kuntz: Eksiklerden dolayı değişik bir maç olacak

REKLAM advertisement1

Kuntz, Eskişehir Yeni Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, eksiklerden dolayı takviye yapmak istediklerini ve tercihlerinin 21 Yaş Altı Milli Takımı olduğunu belirterek, "Sadece önümüzdeki maçı ve Japonya maçını düşünmüyorum. Aynı zamanda bu tarz oyuncuların yavaş yavaş A Milli Takım'a adapte olmalarıyla ilgili de çalışmalar yapıyorum." dedi.

Kuntz, 21 Yaş Altı Milli Takımı ile iletişimlerinin de iyi olduğunu belirterek, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım'ın buna güzel örnek olduğunu bildirdi.

Alman teknik adam, milli takımın Eskişehir'deki iki maçı da kazandığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"95-96 senesinde ben buradayken maçları takip etmiş olabilirsiniz. Aslında güzel bir maç oldu bizim için. O maçı kazandık ama taraftar baskısı nedeniyle zor bir maçtı. Artık yeni statlara geçiş oldu. Eski statlarda oynanmaması bizim için bu zamanın ilerlediğini ve yaşlandığımızı gösteriyor. Çok değişik bir maç olabilir. Sol bekte ve forvette beklenmedik eksiklerimiz var. Arda sakat. Belki biraz daha alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir. O da çok doğaldır. Yine de iyi bir maç çıkartacağımızdan eminim."

REKLAM

Yarınki rakipleri Ermenistan'ı değerlendiren Kuntz, "Son maç döneminde Ermenistan ile Türkiye'nin grupta kazanan tarafta olduklarını görüyoruz. Çünkü iki takım da 6 puan aldı. Bütün maçları takip ve analiz ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov geldiğinden beri iyi gelişim kat ettiklerini görüyoruz. İki oyuncusu Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına ciddi transfer imkanları sunuldu. Saygı duyulacak bir takım ama biz kendi oyunumuza odaklandık." diye konuştu.

Stefan Kuntz, A milli oyuncuların önemli transferler yaptığı yönündeki yorumlar üzerine şunları söyledi:

"Merih ve Cengiz için önemli olan ilk etapta yeni kulüplerinde forma şansı bulması önemli. Arda çok inanılmaz bir transfer gerçekleştirdi. Ancak onun etkisini tam olarak yaşayamıyoruz. Çünkü sağlığına kavuşup tekrar takımına adapte olması gerekiyor. Orkun kesinlikle bu transferinden çok şey kazanacaktır. Kişisel olarak çok gelişecektir. Çağlar transferiyle ilgili çok erken, bizimle görüştü. Hem kulüp Atletico Madrid ve hocası Simeone çok farklı bir yer ve çok önemli bir transfer onun için. En önemlisi bu oyuncuların bu transferleri yaptıktan sonra sahaya çıkıp oynamaları. Oynadıkları sürece milli takıma çok faydalı olacaktır. Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'ne katılması, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da gruplara kalması Avrupa'daki maç sayılarımızı da yükseltecek olmasından dolayı oyunculara artı olacaktır."

"İYİ FUTBOLCULAR BİR AN ÖNCE MİLLİ TAKIM KARARLARINI VERİYOR"

"Voleybol Milli Takımı'nda bir Vargas gerçeği ortaya çıktı. Milli Futbol Takımı'nda devşirme oyuncu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine tecrübeli teknik adam, "İyi futbolcular zaten bir an önce milli takım kararlarını veriyorlar. O yüzden hala Vargas'dan, kardeşinin olduğuyla ilgili telefonlarını bekliyorum." dedi.

Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile daha önce yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi veren Kuntz, "O görüşmede öncelikle Fenerbahçe'deki son süreciyle ilgili görüştük. Çünkü eleştiri okları ona dönmüştü. Onun için de Manchester United gibi bir kulübe transfer olmasını da onun gelişimi için önemli. Önümüzde bir Afrika Kupası dönemi olacak. Orada şu anda oynayan kaleci, 4-5 maç oynayamayacak. Aynı süreçte Altay da kulübün performansını gösterirse forma imkanını alacak. Böylelikle o pozisyonda farklı şeyler gelişebilir." diye konuştu.

Stefan Kuntz, yarın savunmada şans vereceği oyuncuların sorulması üzerine, "Merih'in ofansif oynaması yarınki maç için önemli olabilir. Çünkü stoperlerin aktif olması gereken maçlar bunlar. Çağlar'ın da maçlarını izledik. Hazırlık döneminde çok iyi maçlar çıkardı. Defansif yönden çok hatasız oynadığı maçlar oldu. Simeone de zaten defansif yönden çok fazla ağırlık gösterdiği için bu önemli bir konu. Yeni bir oyuncunun bu kadar çabuk hocası Simeone'den övgü dolu sözler alması onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.