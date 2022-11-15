Kuntz, yarın İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Milli takım kadrosunda eksik oyuncu olmadığını belirten Kuntz, "Şu anda önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde olacak en iyi sonuçları almak ve en iyi performansı göstermek. Bunun için hazırlanacağız." dedi.
En çok akılda kalanların acı veren tecrübeler olduğuna dikkati çeken Kuntz, şöyle devam etti:
"En çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konular da bunlar oluyor. Haziran kampında elde etmiş olduğumuz 4 galibiyetten sonra bunu süslemek için 2 galibiyet daha alma hedefindeydik. Ne yazık ki bunu başaramadık. Ama böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman önünüze çıkabilir. Onun için de bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlarda kesinlikle farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. Eksik olan 11 oyuncu bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadronun içindeyse diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum."
Bir basın mensubunun "Şu an dünya kupasına gitseydik Stefan Kuntz'un aklında belirlediği futbolcular var mıydı?" sorusuna Kuntz, "Şu an elimizdeki en iyi mevcut kadroyu topladığımız için belki 1-2 isim haricinde bu en güçlü kadromuz. Muhtemelen buna benzer bir kadroyla da dünya kupasına katılırdık." cevabını verdi.
ARDA GÜLER YANITI
Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini anımsatan Kuntz, "Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça ve idman sayısı yükseldikçe farklı bir yere doğru gidiyor. Daha iyi sahaya oyununu yansıtabiliyor. Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı. Hem takım arkadaşlarından kadromuzda oyuncular var hem de öğrenebileceği tecrübeli diğer oyuncular da bu kampta. O yüzden ben onu burada görmek istedim ve bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.
İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Kuntz, "Elbette kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Sakatlık geçirdiği için gelişmesi birkaç haftalığına duraksamaya uğradı. Yıl sonuna kadar sakatlığının geçeceğine ve tekrar takıma döneceğini düşünüyorum. Kendisini elbette izliyoruz. Maçlarını izlemek için de Glasgow'a gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!