Popüler oyun platformu Steam’in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. İşte, Steam yaz indirimleriyle ilgili ayrıntılar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 8 Temmuz olacak. Ayrıca yine Steam Database'te ortaya çıktığı üzere bu seferki indirim döneminin teması ise cinayet gizemi olacak.

İndirim dönemi temasının "cinayet gizemi" olması yalnızca bu tarzda oyunların indirime gireceği anlamına gelmiyor elbette. Daha önceki indirimlerde olduğu gibi birçok oyun indirime girecektir. Bu tema yalnızca Steam'in gideceği ufak bir tema değişikliği ve ufak küçük hediyeler anlamına geliyor. Elbette başka sürprizler de olabilir.