Emniyetteki ifadesini reddetti

Zafer Samancı'nın haberine göre, Diyarbakır'da ocak ayında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK'lı teröristler Hacire Yılmaz ve Suzan Çelik'in üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen keşif fotoğrafı ve görüntüleri çıkmıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Atiker Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının oynanacağı gün keşif görüntüsü ile fotoğrafları çektiği öne sürülen 4 şüpheli tutuklanmıştı.

4 sanık Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, farklı illerdeki cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklar Mehmet O., Mehmet G., Hakan T. ve Abdülmecit Ü., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ REDDETTİ



Daha önce emniyette verdiği ifadesinde Konya'ya gelerek stadyumda terör örgütü için keşif yaptığını ve çektiği görüntüleri öldürülen kadın teröristlere verdiğini itiraf eden sanık Mehmet G., duruşmadaki savunmasında görüntüleri kendisinin çekmediğini ileri sürdü. Mehmet G. "Konya'ya gelerek eylem yapılacak yer için keşif yapmadım. Diyarbakır'da öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan görüntülerin benimle bir alakası yoktur. O görüntüleri ben çekmedim. Kimin çektiğini de bilmiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte stadyum karşısındaki bir kafeye oturmak için gittiğimiz olurdu. Aracımda bulunan flash bellek de terör örgütü mensubu amcamın oğluna aittir. Benim PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir sempatim yoktur. Onları terör örgütü olarak kabul ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da fotoğraf ve görüntülerin kendileri ile bir ilgisi olmadığını, suçsuz olduklarını savundular. Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından sanık Mehmet O.'nun tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.