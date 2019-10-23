Startup Istanbul’un kazananları belli oldu, Startup Finallerinden birinci Wedeliver; Scaleup Finallerinde birinci Alotech oldu

Etohum tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen Startup Istanbul 2019’un ve bu yıl ilki gerçekleştirilen, geliri milyon doları aşmış ya da en az 1 milyon dolar yatırım almış firmaların yarıştığı Scaleup Istanbul’un kazananları belli oldu.

Tüm dünyadan alınan 160 bin başvuru arasından seçilen 100 girişimin, dünyanın önde gelen yatırımcıları ve kurumları karşısında sunum yaptığı etkinlikte, finale kalan 10 girişim arasından kazanan üç girişim seçildi.

Birincilik ödülü Filistin’den katılan, kitle kaynaklı B2B taşımacılık hizmeti sunan Wedeliver’ın olurken, ikinciliği Suudi Arabistan’dan katılan, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve çiftçilerin tarladaki verimliliğini artıran OrbitCrops aldı. Yarışmada üçüncülüğü ise Kenya’dan, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların performansını ve kârlılığını ölçen Fleetsimplify aldı.

1 MİLYON DOLAR CİRO YAPANLAR İLK KEZ YARIŞTI

Bu yıl ilk defa düzenlenen Scaleup finallerinde ise daha önce Startup İstanbul veya Startup Turkey sahnesinde startup olarak sunum yapmış, artık yıllık geliri 1 milyon doları aşan veya bugüne kadar milyon dolar üzeri yatırım almış firmalar yarıştı.

Üçüncülüğü Yunanistan’dan kolay ve kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi sunan Welcome ve Pakistan’dan doktor randevu platformu Oladoc paylaşırken, ikinciliği Ürdün’den katılan mobil oyun yayıncısı Tamatem kazandı. Scaleup Istanbul’un birincisi ise Türkiye’den kurumlara bulut tabanlı çağrı merkezi hizmeti sunan AloTech oldu.

Startup Estonia özel ödülünü ise sporcu yaralanmalarını önceden tespit eden IOT cihaz ve servis geliştiren Türkiye’den Neurocess aldı.

Startup Istanbul 2019 ile ilgili açıklamada bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, "Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Startup Istanbul’la bugün 65 ülkeden girişimciyi İstanbul'da ağırladık. İstanbul'u dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden biri yapma yolunda adım attık" dedi.

Etkinliğin ana sponsoru olan Esas Ventures'ın Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı ise, "Türkiye’deki ekosistem ile dünyadaki diğer ekosistemler arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu yapmak için birçok farklı coğrafyada yatırımlarımız oldu. Network geliştirmenin burada kilit bir rolü var. Startup İstanbul bu yüzden önemli" diye konuştu.