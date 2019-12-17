Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Global Compact’in hazırladığı İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu’nda Yıldız Holding’in Start-up Days programı inovasyon alanında “İyi uygulama” olarak yer aldı.

Programa ilişkin ayrıntıları aktaran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, holding bünyesindeki grup şirketleriyle girişimcileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Yahya Ülker, "Start-up Days programı şirketimize, inovatif bir yol ve bakış açısını kazandırmanın yanı sıra teknoloji odaklı, maliyet avantajlı inovatif çözümler gibi sürdürülebilir rekabetçi avantajlar da sağlıyor. Girişimciler de programımız sayesinde ürün ve hizmetlerinin satış şansını yakalıyor. Aynı zamanda gruba bağlı şirketlerden ürün ve hizmetler konusunda alınacak geri bildirimlerle ürünün ve hizmetin iyileştirilmesi-geliştirilmesi de mümkün oluyor. Değerlendirilen projelerden finale kalan girişimler ile sözleşme imzalanıyor” dedi.