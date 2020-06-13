AA

Söz konusu yasaklama kararının ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine şirketten yazılı açıklama yapıldı.

Şirket açıklamasında, "Bize, siyahi toplumun ve sizin içinde bulunduğu acıyı anlayıp anlamadığımızı sordunuz. Neler hissettiğinizi iş ortamında yansıtmak istediğinizi söylediniz. Sizleri görüyor ve duyuyoruz. Siyahilerin hayatı önemlidir. Bu hiç bir zaman değişmeyecek bir gerçektir." ifadeleri kullanıldı.

Şirket tarafından çalışanlarının giyebileceği "Siyahilerin hayatı önemlidir" sloganları taşıyan tişört siparişi verildiği kaydedilen açıklamada, tişörtler gelene kadar çalışanların istediği kıyafeti giyerek tepkilerini dile getirmekte serbest oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Tişörtlerinizi veya rozetlerinizi takın. Ortak insanlığımıza verdiğiniz tutkulu desteğinizle gurur duyuyoruz. Starbucks'ın herkesin haysiyet ve saygıyla muamele gördüğü misafirperver bir yer olduğunu asla unutmadan doğru olanı yapacağınıza inanıyoruz." denildi.

ABD'li Buzzfeed'in perşembe günü yayımladığı habere göre, Starbucks yönetimi tarafından tüm çalışanlarına email atılarak siyahi toplumu destekleyen tişört, rozet, etiket gibi mesaj içerikli ürünlerin kullanılmasının yasaklandığı bildirilmişti.

Yasaklama kararında "bazı provokatörlerin Black Lives Matter (BLM) hareketinin temel değerlerini yanlış yorumladığı ve bazı durumlarda bölücülük için platform olarak kullandığı" gerekçe gösterilmişti.