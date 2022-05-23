Starbucks Rusya'dan çıkıyor

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ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın ardından Starbucks da Rusya'dan çıkacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Starbucks'ın 8 Mart'ta tüm Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetleri askıya aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şirketin Rusya pazarından ayrılma kararı aldığı ve artık pazarda bir marka varlığına sahip olmayacağı kaydedildi.

Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışana 6 ay boyunca ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, çalışanların Starbucks dışındaki yeni fırsatlara geçişlerine de yardımcı olunacağı ifade edildi.

Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede lisans sahibi Alshaya Group tarafından işletilen 130 mağazası bulunuyor

Starbucks, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 8 Mart'ta ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da artış göstermeye devam etmişti.

Son olarak McDonald's, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını ve operasyonlarını satma sürecini başlattığını açıklamıştı.