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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Starbucks Kurabiyesi'ni Starbucks'tan daha güzel yapacağınız o tarif! Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır?

        Starbucks Kurabiyesi'ni Starbucks'tan daha güzel yapacağınız o tarif!

        Starbucks Kurabiyesi, özellikle kahvenin yanında sevilen, lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır. Starbucks'ın kurabiyeleri, yumuşacık dokusu ve bol çikolatası ile oldukça beğenilir. Ancak, evde kendi kurabiyelerinizi yaparak, Starbucks'tan daha güzel ve lezzetli bir ürün elde edebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:46
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        • 1

          MALZEMELER

          2 yumurta,

          1 paket (250 gr) tereyağı ya da margarin ,

          1 su bardağı pudra şekeri,

          2 paket vanilya,

          1/2 paket kabartma tozu,

          1 tatlı kaşığı tarçın,

          3 su bardağı kadar un,

          1 paket damla çikolata (250 gram kadar)

          İri bölünmüş ceviz (200 gram)

        • 2

          YAPILIŞI

          Yumurtayı ve şekeri çırpıcı ile karıştırın. Bu karışımın içerisine un, ceviz, damla çikolata hariç tüm malzemeleri katarak iyice karıştırın.

          Ardından elenmiş unu katın ve hamuru yoğurun. Cevizleri ve damla çikolatasını ekleyip tekrar yoğurun. Hamur kıvam alınca silindir şekli verip streç film ile sarın. Buzdolabında en az 1 saat bekletin. Ne kadar uzun beklerse o kadar kolay kesilir.

          Hamuru daha sonra 1 parmak eninde kesin ve fırın tepsisine dizin. Fırını 170 dereceye ayarlayıp 17 dakika pişirin.

        • 3
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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