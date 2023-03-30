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Sürekli Starbucks’a giden kitlenin hâkim olduğu açılış ve kapanış saatleri, bazı kişiler tarafından merak konusu olmaktadır. Starbucks çalışma saatleri 2023 yılında değişti mi? Starbucks kaçta açılıyor? Starbucks kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte tüm cevaplar...

Starbucks Çalışma Saatleri 2023

Starbucks, Türkiye’deki ilk şubesini 2003 senesinde açmıştır. İlk olarak Bağdat Caddesi’nde hizmet veren bir kahve dükkanıyken, bugün Türkiye’nin pek çok noktasında bir şubesi bulunmaktadır. Merkezi ise Seattle, Washington’dadır. Türkiye’de bulunan şubelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilmektedir. Ancak genel olarak tüm mağazaların aynı saat aralığında hizmet verdiği görülmektedir. Yine de bazı kişiler, Starbucks’ın çalışma saatlerini merak ederek, internet üzerinden araştırma yapmaktadır.

Starbucks Kaçta Açılıyor?

İsmini Moby Dick’teki Starbuk’tan alan bu kahve zincirinin simgesi, bir deniz kızıdır. Hem mağazaları günün büyük bir bölümünde açık olup hem de online sipariş olanağı bulunmaktadır. Çalışma saatlerini değiştiren bir diğer unsur ise şubenin bulunduğu noktadır. Alışveriş merkezlerinde yer alan Starbucks şubeleri, AVM’nin açılış ve kapanış saatlerine uygun şekilde hizmet sunar. Buna göre bir AVM’de yer alan Starbucks çalışma saatleri 10.00 / 22.00 arasındadır. AVM dışında bulunan şubelerin açılış saati ise 07.30’dur. Sabahın erken saatlerinde açılmasının önemli nedenlerinden biri, iş yerine giden kişilerin tercih etmesi diyebiliriz. Kısacası, 07.30’dan itibaren Starbucks’ın sunduğu yeme-içme hizmetinden dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Starbucks, hafta içi ve hafta sonu hizmet vermektedir. Ayrıca öğle arası tatili bulunmamaktadır. Bu sayede gün içinde kesintisiz hizmet sunar. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi milli bayramlarda hizmet vermeye devam eder. Diğer yandan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda da açıktır.

Starbucks Kaçta Kapanıyor?

Starbucks çalışma saatleri 2023 yılında çok bir değişime uğramamıştır ancak bulunduğu bölgeye göre farklılıklar yaşanabilmektedir. Genel olarak Starbucks kapanış saati 23.00 olup, bazı işlek caddelerde yer alan şubelerin kapanış saati 02.00’a kadar uzayabilmektedir. “Starbucks hangi saatlerde açık?” sorusunu net bir şekilde öğrenmek istiyorsanız gideceğiniz şubenin iletişim numarasını arayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram