ZAMLI STARBUCKS FİYATLARINDA SON DURUM!

Zamların 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başlayacağı öğrenildi. Golden Karamel adlı ürünün en düşüğü 105 TL oldu.

Bu üründe orta boy 115, büyük boy ise 125 TL oldu.

Öte yandan Latte'nin en küçük boyu 74, White Chocolate Mocca'nın en düşük fiyatı 98 TL oldu.