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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Starbucks'a zam iddiası! 2024 Şubat Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Starbucks'a zam iddiası! 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Starbucks zamlı fiyat listesi, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Starbucks ürünlerine zam yapıldığı iddia edilirken yeni içecek fiyat listesi de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Şubat ayında ürünlerine zam yapıp yapmadığı merak konusu oldu. İşte 2024 Şubat Starbuck yeni fiyat listesinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:54
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        • 1

          Ünlü kahve zinciri markası Starbuck'ın, Şubat ayı itibarıyla ürünlerine zam yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesinin ardından gözler Starbucks'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sosyal medyada yer alan listeye göre en düşük içecek 35 TL ile çay olurken bazı kahvelerin büyük boy fiyatları ise 125 TL'ye çıktı. İşte 2024 Starbucks zamlı fiyat listesine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          STARBUCKS'A ZAM İDDİASI!

          Starbucks'ın kahve fiyatlarına Şubat ayından itibaren zam yapılacağı iddia edildi.

        • 3

          STARBUCKS'A ZAM GELDİ Mİ?

          Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama gelmedi.

        • 4

          FİYAT LİSTESİ GÜNDEM OLDU

          Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.

        • 5

          ZAMLI STARBUCKS FİYATLARINDA SON DURUM!

          Zamların 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başlayacağı öğrenildi. Golden Karamel adlı ürünün en düşüğü 105 TL oldu.

          Bu üründe orta boy 115, büyük boy ise 125 TL oldu.

          Öte yandan Latte'nin en küçük boyu 74, White Chocolate Mocca'nın en düşük fiyatı 98 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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