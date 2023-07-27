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        Haberler Gündem Starbucks'a zam geldi! İşte zamlı güncel Starbucks kahve fiyatları

        Starbucks'a zam geldi! İşte zam sonrası kahve fiyatları

        Starbucks kahvelerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni zam geldi. Zam sonrası Starbucks mağazalarındaki fiyat tabloları da zamlı fiyatlarla güncellendi. İşte zam sonrası Starbucks kahve fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 17:14
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        • 1

          Kahve zinciri Starbucks ürünlerine zam geldi. Zam bilgisi Starbucks'ın resmi platformlarından kamuoyuna duyurulmamakla birlikte mağazalardaki fiyat tabloları zamlı fiyatlarla güncellendi. Ayrıca internet satış fiyatları da zamlandı. Peki, Strbucks'a ne kadar zam geldi? İşte zamlı güncel Starbucks kahve fiyatları...

        • 2

          EN DÜŞÜK KAHVE FİYATI 45 TL OLDU

          Zam sonrası Starbucks küçük boy filte kahve fiyatı 45 liraya çıkarken Starbuscks büyük boy caffe mocha fiyatı 91 liraya yükseldi. Buna göre küçük boy filte kahve fiyat tablosunda en ucuz, büyük boy caffe mocha ise en pahalı kahve olarak yer aldı.

        • 3

          Zam sonrası güncel Starbucks kahve fiyatları şu şekilde:

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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