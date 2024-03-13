Star Wars'un çocuk yıldızı 10 aydır akıl hastanesinde tedavi görüyor

Sinema tarihine geçen Star Wars serisinde çocuk yıldız olarak ünlenen Jake Lloyd, çok ciddi ruhsal sorunlarla boğuşuyor. Bir dönemin çocuk yıldızı olarak hafızalara kazınan, şimdi 35 yaşında bir yetişkin olan Lloyd, 10 aydır ruh sağlığı merkezinde tedavi görüyor.

Annesi Lisa Lloyd, Scripps News'e verdiği röportajda oğlunun ruh sağlığı hakkında bilgi verirken, bugün, yıllardır olduğundan daha umutlu olmasının nedenlerini de anlattı.

Annesi tarafından doktora götürülen Jake'e bipolar bozukluk teşhisi kondu. Lisa Lloyd'a göre, sorunları düzeltmek için kendisine çeşitli ilaçlar verilmiş olsa da hiçbir işe yaramadı.

Lisa Lloyd, bir gün oğluna ödevini tamamlayıp tamamlamadığını sorduğunda, oğlundan şöyle bir yanıt aldığını ekledi:

Oğlunun kişiliğinin değiştiğini ilk fark ettiği zamanı anlatırken, "Jake lisede bazı sorunlar yaşamaya başladı" diyen Lisa Lloyd, “Gerçekler hakkında konuşmaya başladı. Bu gerçeklikte mi, yoksa farklı bir gerçeklikte mi yaşadığını bilmiyordu" dedi.

Sürekli birileri tarafından takip edildiğini düşündüğünü söyleyen Jake Lloyd'a 2008 yılında paranoid şizofreni teşhisi kondu. Hasta olduğunu düşünmediği için ilaçlarını almayı reddeden Jack için işler zamanla daha da kötüleşti.

Anne Llody'un ifadesine göre Jake, birlikte yemek almaya çıktıkları bir gün kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşadı. Lisa Lloyd, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arabayla üç şeritli bir yolun orta şeridinde ilerlerken Jake birden bana arabayı durdurmamı söyledi. Orta şeritte durdum. Tabii ki trafikte büyük bir krize neden olduk. O sırada bazı sürücüler polisi aradı. Kargaşa çıkınca hemen polis geldi. Jake'e bazı sorular sormaya başladı."

Lisa Lloyd, oğlunun o gün polislerle konuştuğunu ama hiçbir mantıklı cümle kuramadığını anlattı. Hastaneye götürülen Jake için yapılan değerlendirme sonucunda 18 aylık bir tedavi için hastaneye yatırılmasına karar verildi.

Jake Lloyd'un durumunun şu anda beklediğinden daha iyi olduğunu söyleyen Lisa Lloyd, oğlunun eskisine göre daha sosyal ve dışa açık biri haline gelmeye başladığını belirtti.