Star Wars'tan yeni fragman geldi

Çok çok uzun bir zaman önce, çok çok uzak bir galakside 'iyi'lerle 'kötü'lerin mücadelesini anlatan Star Wars serisinin son filmi 'Rise of Skaywalker'ın vizyona girmesine iki aydan az bir zaman kaldı.

Dünyaca ünlü giyim markalarından kahve dükkanlarına, kırtasiye firmalarından oyuncak sektörüne herkes Star Wars temalı ürünleriyle efsanevi serinin son filmini karşılamaya hazırlanıyor.

Bu sabah yayınlanan filmin son fragmanı tüm dünyada Star Wars fanları ve sinema severler arasında büyük bir heyecan dalgasına neden oldu. Fragman kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca kez izlenip paylaşıldı.

Fragman kafalarda yeni soruların da oluşmasına neden oldu.

Serinin orijinal üçlemesinin sonunda ölen kötü adam İmparator Palpatine yeni filmde nasıl geri dönecek?

Star Wars filmlerinin 'Altın Robot'u C3-PO ölüyor mu?

Fragmanda görünen atlılar kim?

Kylo Ren, Güç'ün aydınlık tarafına geçecek mi?

Last Jedi'da öldüğünü gördüğümüz Luke Skywalker geri dönecek mi?

Rey ile Kylo'nun destansı dövüşünün sonunda ne olacak?

Geçen yıl hayatının kaybeden Carrie Fisher'in canlandırdığı Prenses Leia yeni filmde nasıl görünecek?

Yönetmenliğini J.J Abrams'ın yaptığı 'Star Wars-Rise of Skaywalker' 40 yıl ve 9 filmlik bir destanın ardından 'Skywalker Ailesi'nin öyküsüne nokta koyacak. Filmin yapımcısı Disney şimdiden Star Wars evreninde geçecek yeni bir üçleme için yönetmen Rian Johnson'dan bir öykü yazmasını istedi.

Star Wars efsanesi önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlayacak olan streaming servisi Disney+'ta da dizilerle genişlemeye devam edecek. Star Wars evreninde geçen yeni dizi The Mandalorian önümüzdeki günlerde ekranlara gelecek.