23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Star Wars serisinin merakla beklenen son filmi The Rise of the Skywalker (Skywalker'ın Yükselişi) gösterime girdiği geçen hafta sonunda 374 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. Film, Aralık ayının en iyi gelirlerinden birini elde etse de üçlemenin diğer filmlerinden geride kaldı.
Serinin ilk filmi olan The Force Awakens'tan (Güç Uyanıyor) yüzde 30 daha az gelir elde eden bu son film, bir önceki The Last Jedi filminden ise yüzde 20 daha az gelir elde etti.
George Lucas'ın yaratıcısı olduğu Star Wars evreninin ilk filmi 1977 yılında gösterime girmişti.
Bu son üçlemenin ilk filmi olan The Force Awakens 2015 yılında vizyona girmiş ve açılış hafta sonunda 517 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.
İki yıl sonra gösterime giren The Last Jedi (Son Jedi) ise ilk hafta sonunda 450 milyon dolar gişe hasılatı edinmişti.
The Rise of the Skywalker'ın diğer filmlere göre daha az gelir elde etmesi yine de yapımcı şirket Disney için olumsuz bir haber anlamına gelmiyor.
Bu yıl gösterime giren Frozen 2, Aslan Kral ve Aladdin gibi filmler sayesinde büyük bir başarı elde eden Disney'in seneyi 1 milyar doları aşan bir gelirle tamamlaması bekleniyor.
Diğer yandan JJ Abrams tarafından yönetilen, kimi uzmanlar ve Star Wars hayranlarından eleştiri alan The Rise of the Skywalker'ın dünyanın en büyük sinema pazarı olan Kuzey Amerika'da elde ettiği rakama Aralık ayı için iyi olduğu yorumu yapılıyor.
Filmin gösterime girdiği hafta sonunda elde ettiği gelir ABD'de yılın en iyi üçüncü açılışı oldu.
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