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        Haberler Gündem Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs neden Star Wars Günü olarak kutlanıyor? Dünya Star Wars Günü ne demek?

        Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs neden Star Wars Günü olarak kutlanıyor?

        Galaktik maceranın ve ışın kılıçlarının parıltısının kutlandığı, hayranların bir araya gelip Star Wars evrenine adanmışlığını gösterdiği özel bir gün olan "Star Wars Günü", 4 Mayıs tarihinde dünya genelinde kutlanıyor. Peki, Star Wars Günü neden 4 Mayıs olarak kutlanıyor ve bu özel gün ne anlama geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 00:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:30
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        • 1

          Dünya genelinde, Star Wars Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinema salonları özel film gösterimleri düzenliyor, hayranlar kostümleriyle sokaklarda dolaşıyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca, sosyal medyada da milyonlarca kişi Star Wars hakkında paylaşımlar yapıyor ve bu efsanevi seriyi kutluyor. Peki, 4 Mayıs neden Star Wars Günü olarak kutlanıyor? Dünya Star Wars Günü ne demek? İşte bu özel gün hakkında merak edilenler...

        • 2

          STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

          Star Wars Günü, "May the Fourth Be With You" ifadesinden türetilmiştir. Bu ifade de "May the Force Be With You" (Güç Seninle Olsun) ifadesine bir göndermedir. Bu popüler ifade, Star Wars hayranları arasında bir espri ve kutlama sloganı olarak doğdu. 1979'da Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir gazete ilanında kullanılan bu ifade, hızla Star Wars hayranlarının arasında popüler hale geldi ve zamanla 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak belirledi.

        • 3

          Filmin klasik "May the Force Be With You" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orjinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.

          Bu kelime esprisinin sebebiyle 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor.

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