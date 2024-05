STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

Star Wars Günü, "May the Fourth Be With You" ifadesinden türetilmiştir. Bu ifade de "May the Force Be With You" (Güç Seninle Olsun) ifadesine bir göndermedir. Bu popüler ifade, Star Wars hayranları arasında bir espri ve kutlama sloganı olarak doğdu. 1979'da Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir gazete ilanında kullanılan bu ifade, hızla Star Wars hayranlarının arasında popüler hale geldi ve zamanla 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak belirledi.