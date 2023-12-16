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        Haberler Televizyon Star TV'de ekranlara gelecek 'Hayalimdeki Düğün' filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        'Hayalimdeki Düğün' filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Bu akşam ekranlara gelecek olan "Hayalimdeki Düğün" filmi konusu ve oyuncu kadrosu cumartesi akşamını evde geçirecekler tarafından sorgulanıyor. 16 Aralık 2023 cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak olan filmin başrolünde Jennifer Lopez yer alıyor. Peki "Hayalimdeki Düğün" filmi ne anlatıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:15
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        • 1

          Evlenme kararı alan Darcy ve Tom'un başına gelenleri konu alan film bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek.

          HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU

          Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin bir araya gelmesine neden olur. Bu durum düğün için tehkike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.

        • 2

          Düğünde konuklardan birisi rehin olarak alınınca işler iyice karışır ve sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

        • 3

          HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

          Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz.

          HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Hayalimdeki Düğün filmi Dominik Cumhuriyeti'nde çekildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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