Evlenme kararı alan Darcy ve Tom'un başına gelenleri konu alan film bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin bir araya gelmesine neden olur. Bu durum düğün için tehkike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.