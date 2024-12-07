Stanimir Stoilov: Eğer genç oyunculardan kurulu bir takımsanız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti değerlendirdi.

Stoilov, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, sahada daha iyi olan ekip olarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

"EĞER BİZİM GİBİ GENÇ OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIMSANIZ..."

Golü daha erken bulma şanslarının olduğunu kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar da üretmeyi başardık. Aynı şekilde Adana Demirspor da pozisyonlar buldu ama bence hırs ve motivasyon olarak bugün yeterince yüksek seviyede değildik. Eğer bizim gibi genç oyunculardan kurulu bir takımsanız o zaman her maçta yüksek seviye ve hırsla sahada olmalısınız. Belki de oyuncularım bugün maçtan önce Adana Demirspor'un puanına baktılar ve yukarı olmadığını görünce o yüzden bu şekilde bir davranış içerisinde olmuş olabilirler ama sonuç olarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

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Stoilov, sürekli çalışmaya ve ilerlemeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda bugün cezalı olan taraftarlarımız vardı. Federasyonun bu tarz cezaları tekrar gözden geçirmesinin iyi olacağını belirtmiştim. Çünkü taraftarları maçlara çekmek gerçekten zor, futbol onlarla güzel. Lütfen daha farklı cezalar bulalım." dedi.