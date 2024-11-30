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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 4-1 yenildikleri için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:24 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:24
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        "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, mağlubiyeti değerlendirdi.

        Bulgar teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

        Başakşehir'i tebrik eden Stoilov, "Maçtan önceki çekincelerim gerçekleşti. Takıma sahada göstermemiz gereken duruşu ve performansı anlatmaya çalıştım. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Güçlü ve istikrarla sürekli gelişmesi gereken bir takımız. Maalesef bu bugün gerçekleşmedi. Belki de ben yeterince net bir şekilde bunu takıma açıklayamadım. Takım olarak bir hedef için mücadele veriyorsanız bu istikrarı sağlamanız gerek. Sürekli fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yapıyoruz, belki mantalite üzerine de bazı çalışmalar yapmamız gerek." diye konuştu.

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        İlk yarısını 4-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında maça tutunmaya çalıştıklarını aktaran Stoilov, "İkinci yarıda bir şeyler denedik ancak özel hiçbir şey olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Birkaç iyi skorun ardından böyle bir sonuç almak bize yakışmıyor. Bu şekilde oynarsanız galibiyeti hak etmezsiniz ve istediğinizi alamazsınız." ifadelerini kullandı.

        "ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ GEREK"

        Eksik oyuncuların takımı etkilediğini aktaran Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bahanelerden hoşlanan biri değilim ancak Solet, Ahmed ve Doğan bizim için çok önemli. Kendilerini arıyoruz ama çözüm üretmemiz gerek. Görevimiz bu. Genç bir takımız, mantalite üzerine çalışmamız gerek. Ben de tecrübeli bir teknik adamım. O yüzden sorumluluğu da kendi üzerime alıyorum. Hatalar varsa bunları ortadan kaldıracağız. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Zaten neler yapılması gerektiğini biliyorum. Oyuncular, yönetim ve taraftarlarla bir bütün olarak zor günleri hep beraber çok hızlı şekilde aşacağız."

        Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'de geçen hafta aldıkları Beşiktaş galibiyetinin takımda rehavete neden olup olmadığının sorulması üzerine, "Maçtan önce oyuncularıma bunu açıklamaya çalıştım ama genç oyuncular bazen dinlemek istemiyor. Her zaman olumlu şeyler duymak istiyorlar. Fazla üzerine gidince, 'Bizim hoca çıldırmış' diyebiliyorlar. Onlar ve benim için iyi bir ders oldu. Neler yapılması gerektiğini iyi biliyorum. Bunu ortadan kaldırmak için sıkı şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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