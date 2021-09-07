Standardizasyonun önemi Kocaeli'de düzenlenen seminerde ele alındı

AA

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, standardizasyonun önemine dikkati çekmek ve katılımcıları bilgilendirmek amacıyla Kocaeli'de seminer gerçekleştirildi.

Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Şahin, yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarına, bu hedefin en önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu aktararak, Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomisi yapan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

TSE'nin Türkiye sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleriyle piyasayı dengelediğini belirten Şahin, "Teknoloji dünyasındaki gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu dünya herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. Sanayicilerimiz, bu modern dünyayla entegre olmak isterken ticarette evrensel kurallara göre hareket edip, küresel düzeyde ekonomik etkinliği hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Şahin, gelişmiş ülkelerin ortak özelliğinin teknolojiyi üretme ve pazarlayabilme kapasitesi olduğunu vurgulayarak, "Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın, sanayicimize rekabette öne çıkmalarını ve kalıcı olmalarını sağlayacağı düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin standartların belirlenmesinde önemli rol oynaması gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın de dünyada standartların değiştiğini belirterek, Türkiye'nin standartların belirlenmesinde önemli rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyumu için rehberlik eden TSE ile iş birliği halinde olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

TSE ile olan iş birliklerinin, firmaların standartların hazırlanma süreçlerine daha fazla katkı sağladığını aktaran Zeytinoğlu, sanayicilerin standardizasyon komitelerine aktif katılımlarının da hem olası standart değişikliklerine hazırlıklı olmalarını hem de gerektiği yerde standartlara müdahale edebilmelerine olanak tanıdığını ifade etti.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapılmadığında rekabet edebilme şansının olmadığına işaret ederek, standardizasyon konusunda iş birliğinin önemini vurguladı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, TSE'nin standardizasyon, belgelendirme ve laboratuvar hizmetleri ile yaptığı çalışmalarla bugün dünyanın saygın standart kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.

Seminere, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

- Katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak amaçlanıyor

Bilgilendirme ve farkındalık semineri, ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketici, üretici ve üniversitelerin katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılması planlanan seminerle standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması, standartların belirlenmesi sürecinde sanayicinin rolü ve sanayi - üniversite iş birliğinin öneminin vurgulanması, proje kapsamında hazırlanan standardizasyon platformunun tanıtımının yapılması, çevrim içi standardizasyon platformu aracılığıyla standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması, standardizasyonda TSE ve hedef grupların rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla TSE tarafından yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi", standardizasyon çalışmalarına çağdaş ve profesyonel yaklaşım getirecek yeni sistemin kurulması yoluyla Türkiye'deki standardizasyon sistemini ülke geneline yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı amaçlıyor.