Süper Lig'de bu sezon 15 haftada 14 maça çıkan Rumen futbolcu, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye birer gol atan Stancu, Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını ise ikişer kez sarstı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından çıkışa geçen başkent ekibinde Stancu, son 5 lig maçını boş geçmedi.

Son 5 haftada fileleri 7 kez sarsan Stancu, takımının performansının artmasında önemli rol oynadı.

Stancu, son olarak başkent temsilcisinin dün sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek puanını 17'ye çıkardığı maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

50. GOLÜNÜ ATTI

Tecrübeli golcü, Göztepe ile oynanan maçta Gençlerbirliği tarihine de adını yazdırdı.

Stancu, maçın 67. dakikasında röveşatayla Gençlerbirliği kariyerinin 50. golünü kaydetti.

Gençlerbirliği'nde 123 maça çıkan Stancu, 50 golün 44'ünü Süper Lig, 5'ini TFF 1. Lig, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda attı.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Gençlerbirliği'ni attığı gollerle sırtlayan Stancu, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

Ligde 10 golü bulunan Stancu'yu, dokuzar golle Adis Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor),Alexander Sörloth (Trabzonspor),Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor) ve Vedat Muric (Fenerbahçe) takip ediyor.

SIO İLE GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Gençlerbirliği'nin bu sezon 15 maçta attığı 25 golün 16'sı Bogdan Stancu ve Giovanni Sio'dan geldi.

Stancu'nun 10 golünün yanı sıra Sio da 6 golle takımına katkı sağladı.

Uzaktan çektiği etkili şutlarla dikkati çeken Fildişi Sahilli Sio, son 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'YE HAGI GETİRDİ

Stancu, 2010-11 sezonunda ülkesinin Steaua Bükreş takımıyla 18 lig maçında 13 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı ve ara transfer döneminde 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

O dönem Galatasaray'ı çalıştıran Gheorghe Hagi tarafından Türkiye'ye getirilen Stancu, sarı-kırmızılı ekipte 14 lig maçında sadece 2 gol atarak beklenileni veremedi.

Stancu'nun Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyeri Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile devam etti. Rumen futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne devre arasında geri döndü.

TÜRKİYE MACERASI

Ülkesi dışında sadece Türkiye'de futbol oynayan Stancu, yarım sezon süren Galatasaray kariyerinin ardından Orduspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'de Orduspor formasıyla ağları 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında onar kez havalandıran Stancu, daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Başkent ekibinde ligde 2013-14 sezonunda 13, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-17 sezonunun ilk 2 haftasında birer gol atsa da yaşadığı sakatlık sonrası sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Ara transfer döneminde Bursaspor'a giden Stancu, sezonu 2 golle tamamladı. Bursaspor ile 2017-18 sezonunda 31 lig maçında ağları 8 kez sarsan Stancu, 2018-19 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı.

Söz konusu sezonun devre arasında eski takımı Gençlerbirliği'ne dönen Stancu, TFF 1. Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol attı.