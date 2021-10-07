2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Norveç'te teknik direktör Stale Solbakken ve futbolcu Martin Odegaard, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki karşılaşmada hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade eden Solbakken, "Yarın için hazırlıklarımızı yaptık. Birkaç pozisyonda değişiklik olabilir ama çoğunlukla hazırız. Böyle büyük bir maça psikolojik olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bir önceki kamptaki olumlu psikolojimizle buraya geldik. Ne kadar sert olursak o kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. Yarın elimizden geleni yaparak 3 puan almayı istiyoruz" diye konuştu.
"KUNTZ TAKTİKLERİNİ UYGULARSA ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKACAKLARDIR"
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda önemli futbolcular bulunduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Türkiye'nin çok iyi forvetleri bulunuyor. Lille ve Inter'de oynayan oyuncuları var. Bunların planlarını yaptık ve oyuncularımızla görüştük. Yarın maç içinde onları durdurmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili ise Solbakken, "Türkiye'nin bir önceki antrenörü de çok iyiydi şimdiki antrenörü de çok iyi. Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da antrenörlük yaptı. Oradaki maçlarını izleyerek gereken analizleri yaptığımızı düşünüyorum. Kendi bakış açısı ve taktiklerini Türk Milli Takımı'na da uygularsa çok güçlü şekilde karşımıza çıkacaklardır. Yaptığımız analizlere göre biz de sahaya hazırlıklı çıkacağız" ifadelerini kullandı.
ODEGAARD: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Takım kaptanı Martin Odegaard ise, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Türkler yeni antrenörleriyle beraber maça çok hazır bir takım. Zor bir maç olacak. Buraya gelen çoğu takımın bu atmosferde zorlandığını düşünüyorum. Yarınki maç iki takım için de çok önemli fakat daha sonra oynanacak maçlar da var. Onları da düşünerek bu maça hazırlandık. Yarın oynayacağımız maça hazırız" dedi.
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