Stajyer öğrencinin üniforma merakı

Sosyal medyada öne çıkmak için yapılan eylem ve söylemler sınır tanımıyor. Son olarak stajyer bir öğrencinin değişik platformda polis asker ve hakim cübbesiyle video ve resim yayınlaması gündeme oturdu...

HAKİM CÜBBESİ VE MANKEN EDASIYLA

Stajyer öğrencinin son olarak hakim cübbesiyle ve manken edasıyla çektiği video gözüküyor.

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Hâkim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme yapılmasına gerek görülmüştür. Görüntülerde yer alan şahıs yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır."